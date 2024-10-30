Гарик Харламов поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Желаю побед! Сейчас СКА сопутствует удачная волна, надеюсь, она донесет вас до Кубка Гагарина»

Гарик Харламов поздравил Романа Ротенберга с Днем тренера.

«Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить весь тренерский состав СКА во главе с главным тренером Романом Ротенбергом с Днем тренера! Желаю побед, побед и еще раз побед.

Сейчас вам сопутствует удачная волна, и надеюсь, что эта волна донесет вас до Кубка Гагарина!» – сказал юморист Гарик Харламов.

Лепс поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Желаю крепкого здоровья, как у Терминатора, победы в Кубке Гагарина. Всю волю в кулак – и на пятак, как говорится»