Гарик Харламов поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Желаю побед! Сейчас СКА сопутствует удачная волна, надеюсь, она донесет вас до Кубка Гагарина»
Гарик Харламов поздравил Романа Ротенберга с Днем тренера.
«Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить весь тренерский состав СКА во главе с главным тренером Романом Ротенбергом с Днем тренера! Желаю побед, побед и еще раз побед.
Сейчас вам сопутствует удачная волна, и надеюсь, что эта волна донесет вас до Кубка Гагарина!» – сказал юморист Гарик Харламов.
Лепс поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Желаю крепкого здоровья, как у Терминатора, победы в Кубке Гагарина. Всю волю в кулак – и на пятак, как говорится»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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