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  • Дмитрий Губерниев: «Не сомневаюсь, что с Ротенбергом СКА будет претендовать на Кубок Гагарина. Там прекрасные хоккеисты, все необходимые знания есть»
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Дмитрий Губерниев: «Не сомневаюсь, что с Ротенбергом СКА будет претендовать на Кубок Гагарина. Там прекрасные хоккеисты, все необходимые знания есть»

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от результатов СКА в этом сезоне.

Команда Романа Ротенберга занимает 2-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 27 очков после 19 матчей. 

«Я верю в команду СКА, у нее прекрасные хоккеисты, все необходимые знания есть, очень сильный тренерский штаб, консультирует команду Владимир Юрзинов, на секундочку.

Поэтому не сомневаюсь, что с Ротенбергом команда СКА будет претендовать на Кубок Гагарина», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Губерниев о Ротенберге: «С уважением отношусь к Роману Борисовичу, поскольку сам уже давно мем. Он сознательно или несознательно придумывает такое, что все обсуждают»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoСКА
logoВладимир Юрзинов
logoДмитрий Губерниев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoРоман Ротенберг
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