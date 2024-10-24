Дмитрий Губерниев: «Не сомневаюсь, что с Ротенбергом СКА будет претендовать на Кубок Гагарина. Там прекрасные хоккеисты, все необходимые знания есть»
Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от результатов СКА в этом сезоне.
Команда Романа Ротенберга занимает 2-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 27 очков после 19 матчей.
«Я верю в команду СКА, у нее прекрасные хоккеисты, все необходимые знания есть, очень сильный тренерский штаб, консультирует команду Владимир Юрзинов, на секундочку.
Поэтому не сомневаюсь, что с Ротенбергом команда СКА будет претендовать на Кубок Гагарина», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Губерниев о Ротенберге: «С уважением отношусь к Роману Борисовичу, поскольку сам уже давно мем. Он сознательно или несознательно придумывает такое, что все обсуждают»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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