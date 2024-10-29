7 млн рублей за сезон – зарплата Шарыченкова в КХЛ по контракту с «Торпедо» (Metaratings)

Стало известно, сколько Александр Шарыченков заработает в «Торпедо».

Сегодня трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом до конца текущего сезона.

По информации Metaratings.ru, оклад 33-летнего вратаря в КХЛ составит 7 млн рублей, а в ВХЛ – 3 млн.

В сезоне-2023/24 Александр Шарыченков провел 12 матчей за ЦСКА, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,44.