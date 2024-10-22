«Сочи» обменял Александра Суворова в «СКА-Неву» на денежную компенсацию

«Сочи» и «СКА-Нева» совершили обмен.

Нападающий Александр Суворов продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. Взамен «Сочи » получит денежную компенсацию.

Александр Суворов пополнил состав «Сочи» минувшим летом после того, как из-за травмы пропустил предыдущий сезон.

По ходу нынешнего Фонбет Чемпионата КХЛ 21-летний форвард сыграл 2 матча, проводя в среднем на льду 08:03.