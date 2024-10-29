Шарыченков подписал контракт с «Торпедо» до конца сезона

Вратарь Александр Шарыченков перешел в «Торпедо».

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом до конца текущего сезона.

В сезоне-2023/24 Александр Шарыченков провел 12 матчей за ЦСКА , отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,44.