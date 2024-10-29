Шарыченков подписал контракт с «Торпедо» до конца сезона
Вратарь Александр Шарыченков перешел в «Торпедо».
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом до конца текущего сезона.
В сезоне-2023/24 Александр Шарыченков провел 12 матчей за ЦСКА, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,44.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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