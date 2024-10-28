Тренер «Колорадо» о 1-й шайбе Коваленко в НХЛ: «Я рад за него. Приятно видеть, когда усилия таких ребят вознаграждаются»
Тренер «Колорадо» высказался о 1-м голе Николая Коваленко в НХЛ.
Форвард «Эвеланш» открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:4).
В активе 25-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 9 матчах.
«Я рад за него. Приятно видеть, когда усилия таких ребят вознаграждаются. Он проделал хорошую работу.
Он готов к борьбе, любит разыгрывать шайбу и уже наладил взаимодействие с партнерами. Кроме того, у него хорошее чутье в плане игры перед воротами», – сказал Джаред Беднар.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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