Тренер «Колорадо» о 1-й шайбе Коваленко в НХЛ: «Я рад за него. Приятно видеть, когда усилия таких ребят вознаграждаются»

Тренер «Колорадо» высказался о 1-м голе Николая Коваленко в НХЛ.

Форвард «Эвеланш» открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:4).

В активе 25-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 9 матчах.

«Я рад за него. Приятно видеть, когда усилия таких ребят вознаграждаются. Он проделал хорошую работу.

Он готов к борьбе, любит разыгрывать шайбу и уже наладил взаимодействие с партнерами. Кроме того, у него хорошее чутье в плане игры перед воротами», – сказал Джаред Беднар.