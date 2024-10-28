Шайфли о серии «Виннипега» из 8 побед на старте: «Никакой самоуспокоенности нет, сезон только начался. Мы должны стремиться к большему»

Марк Шайфли высказался о 8 победах «Виннипега» на старте сезона НХЛ.

«Джетс» идут на первом месте в общей таблице лиги. На счету нападающего 10 (5+5) очков в 8 играх.

«Никакой самоуспокоенности нет, я полагаю. Мы побеждаем, но самое главное – продолжать работать над своей игрой, продолжать прогрессировать.

Сезон только начался. Впереди много игр, нельзя успокаиваться из-за того, что мы выиграли несколько матчей подряд.

Мы должны стремиться к большему. Нашей целью должна быть еще более полная отдача на протяжении всей игры», – сказал Шайфли .