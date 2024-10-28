Коршков о травме Петана: «У «Ак Барса» нет большой глубины в составе, но ребята все мастеровитые. Мы хорошо готовы. При счете 4:0 с «Адмиралом» позволили себе лишнего»

Егор Коршков высказался о победе «Ак Барса» над «Адмиралом» (4:2).

Казанцы выиграли у клуба из Владивостока в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Пауза перед матчами с «Адмиралом» сказалась как-то на вас?

– Успели отдохнуть, потом подготовиться. Думаю, все в хорошей физической форме. Надо игру доводить до конца, не расслабляться. При счете 4:0 позволили себе лишнего: потеря в средней зоне. Надо на сто процентов играл.

– Вы довольно много играли против команды Тамбиева в том году. Есть какие-то изменения?

– Сложно сказать. В принципе, их стиль не меняется: активно играют, в средней зоне 1 в 1. Серьезно не меняется.

– Можно «Адмирал» назвать самой неудобной командой?

– Сейчас уровень лиги выровнялся. Все команды одного уровня, со всеми неприятно играть.

– Влияет ли на вас травма Николаса Петана?

– У нас нет большой глубины в составе, но ребята все мастеровитые. Нику скорейшего выздоровления, ждем в строй. Играем пока, как есть, мы хорошо готовы, – сказал форвард «Ак Барса ».