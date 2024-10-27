Тамбиев о 2:4 от «Ак Барса»: «Играли отрезками. В концовке создали интригу, но для побед над такими командами нужно все 60 минут показывать целостный хоккей, а не дарить подарки в виде ошибок»
– Играли отрезками. Выдавали хорошие отрезки с правильными действиями, затем ошибались там, где не должны были ошибаться. За ошибки соперник нас и наказал.
В концовке забили два гола, создали интригу, но для побед над такими командами нужно все 60 минут показывать целостный хоккей, а не дарить подарки в виде ошибок.
– «Адмирал» пропускал голы сериями с небольшими промежутками по времени. Команда не успевала перестраиваться?
– Выходит следующая смена и повторяет ошибки предыдущей. В третьем голе два игрока проехали мимо шайбы. Это элементарные вещи.
Потеря концентрации или координации, не знаю. Сложно комментировать такие вещи.
– Чем можете объяснить эти ошибки?
– Не исключено, что это следствие усталости. Потеря координации возникает на фоне усталости. В элементарных ситуациях допускаем ошибки, они больно бьют по команде. Надо детальнее посмотреть моменты.
– В календаре регулярного чемпионата стало больше пауз, это помогает «Адмиралу»?
– Какие паузы? У нас была девятидневная пауза после первых трех матчей, успели поработать. А дальше советую посмотреть на наш календарь. Сейчас полетим в Уфу, затем прилетим домой, сколько у нас будет перерыв? Прилетели, поспали и играем. Так до декабря.
– Планируете искать усиление?
– Поживем – увидим. Конечно, я бы усилился. Было бы кем.
– Динар Хамидуллин сейчас без контракта.
– Да, он приезжал в гостиницу, подарил чак-чак, начало хорошее (улыбается).
– Какое будущее у Ильи Коновалова в «Адмирале»?
– Играют те хоккеисты, кто сильнее, кто лучше готов, кто прогрессирует в тренировочном процессе. У нас три вратаря, кто одерживает победы – тот играет, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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