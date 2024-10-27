Макэвой о неудачном старте «Бостона»: «Обычно мы начинали сезон мощно. Паниковать не собираемся, мы в порядке, впереди много матчей»

Чарли Макэвой высказался о результатах «Бостона» на старте сезона НХЛ.

«Брюинс» потерпели 5 поражений в 8 матчах со старта регулярного чемпионата.

«Нам не нравятся эти результаты, и мы это понимаем. Для нас это немного новая ситуация – такие результаты в начале сезона после последних двух лет, когда мы обычно просто начинали мощно.

Думаю, мы немного изменили подход: победы в октябре еще ничего нам не дали. Мы в порядке. Паниковать не собираемся. Это всего лишь восьмая игра. Надеемся, впереди у нас еще много матчей, и мы будем становиться лучше», – сказал защитник «Брюинс» Чарли Макэвой .