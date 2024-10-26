Назаров о кричалке про СКА: «Такие матчи лучше смотреть с приглушенным звуком. А мы можем восхищаться работоспособностью национального лидера – сразу 13 новых стран-партнеров»
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
«На самом деле, какой бы негативной ни оказалась итоговая повестка вчерашнего матча между «Спартаком» и СКА, сам хоккей получился ярким и очень интересным, с большим количеством заброшенных шайб.
Конечно, у телевизора такие матчи порой лучше смотреть с приглушенным звуком. Важно понимать, что мы живем в непростое время, нужно ценить и дорожить в том числе отечественным спортом, поддерживать развитие клубов и лиги, привлекать спонсоров.
Наблюдать за качественной игрой с большим числом российских и зарубежных мастеров всегда здорово.
Нельзя не отметить и завершившийся в хоккейном городе Казани саммит БРИКС. Мы можем только восхищаться сумасшедшей работоспособностью нашего национального лидера. Это оценили во всем мире. Свидетельство – сразу 13 новых стран-партнеров.
Все видят сплочение вокруг нашего президента 150-миллионным единым кулаком. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»
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