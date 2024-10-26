Назаров о кричалке про СКА: «Такие матчи лучше смотреть с приглушенным звуком. А мы можем восхищаться работоспособностью национального лидера – сразу 13 новых стран-партнеров»

Андрей Назаров прокомментировал кричалки болельщиков «Спартака» в адрес СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«На самом деле, какой бы негативной ни оказалась итоговая повестка вчерашнего матча между «Спартаком» и СКА, сам хоккей получился ярким и очень интересным, с большим количеством заброшенных шайб.

Конечно, у телевизора такие матчи порой лучше смотреть с приглушенным звуком. Важно понимать, что мы живем в непростое время, нужно ценить и дорожить в том числе отечественным спортом, поддерживать развитие клубов и лиги, привлекать спонсоров.

Наблюдать за качественной игрой с большим числом российских и зарубежных мастеров всегда здорово.

Нельзя не отметить и завершившийся в хоккейном городе Казани саммит БРИКС. Мы можем только восхищаться сумасшедшей работоспособностью нашего национального лидера. Это оценили во всем мире. Свидетельство – сразу 13 новых стран-партнеров.

Все видят сплочение вокруг нашего президента 150-миллионным единым кулаком. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»