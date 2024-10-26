Губерниев о фанатах «Спартака»: «СКА и Ротенберг готовы держать удар и бороться за Кубок Гагарина. Подобные камбэки нужны не только ленинградскому, но и всему хоккею»

Дмитрий Губерниев оценил поведение болельщиков «Спартака».

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Конечно, было мощнейшее давление со стороны болельщиков «Спартака. Мягко говоря, это было на грани фола.

При этом я убежден, что СКА и Ротенберг готовы держать удар и бороться за Кубок Гагарина.

Также я хочу сказать, что и хоккейный «Спартак» – крепкая команда. Вообще было любо-дорого смотреть за хоккеем и драматургией.

Подобные камбэки нужны не только ленинградскому хоккею, но и в целом всему хоккею. Это страсть и дополнительное внимание», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.