Медведев о поведении болельщиков «Спартака»: «КХЛ сама взялась рассмотреть и разобраться»

Александр Медведев ответил, обратится ли СКА в КХЛ после кричалок фанатов «Спартака».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

– Будет ли СКА инициировать обращение в лигу с просьбой дать оценку ситуации по поведению болельщиков в матче со «Спартаком»? Может, уже обратились?

– Лига сама взялась рассмотреть и разобраться. Так что ждем, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

КХЛ о кричалке «СКА – позор российского хоккея»: «Лига изучит все обстоятельства. В случае наличия основания для санкций примем меры»