Медведев о поведении болельщиков «Спартака»: «КХЛ сама взялась рассмотреть и разобраться»
Александр Медведев ответил, обратится ли СКА в КХЛ после кричалок фанатов «Спартака».
Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
– Будет ли СКА инициировать обращение в лигу с просьбой дать оценку ситуации по поведению болельщиков в матче со «Спартаком»? Может, уже обратились?
– Лига сама взялась рассмотреть и разобраться. Так что ждем, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
КХЛ о кричалке «СКА – позор российского хоккея»: «Лига изучит все обстоятельства. В случае наличия основания для санкций примем меры»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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