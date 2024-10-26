Пашков о деле Криштофа: «Пора писать письма в ИИХФ, а не в Швейцарию! От нашего демарша нет никакого толку. КХЛ надо отказаться от решения разорвать отношения»

Александр Пашков считает, что КХЛ нужно вернуться под эгиду ИИХФ.

– Удивлены нулевой реакцией «Лангнау» на письмо президента КХЛ с просьбой признать недействительным контракт экс-форварда «Сочи» Криштофа со швейцарским клубом?

– Не вижу смысла обсуждать президента КХЛ. Хорошо уже то, что он попытался как-то исправить скандальную ситуацию с Криштофом, который покинул нашу лигу с действующим контрактом.

Здесь главное не реакция «Лангнау», а сам прецедент. Когда КХЛ разрывала все отношения с ИИХФ, многие говорили о том, что мы вступаем на неизведанную землю и можем на ней подорваться. Так и произошло. И какие бы правильные письма мы ни писали, шансов вернуть игрока нет.

– Тогда был ли смысл писать это письмо?

– Это вопрос к юристам. Наверное, задумка была в том, что клубы и лиги могут сами договариваться между собой. Но нужно ли Швейцарии, которая находится под зонтиком ИИХФ, о чем-то говорить с лигой, которая вне этой организации? И на каких условиях, если никаких договоров нет? Поэтому изначально шансов на положительный ответ, мне кажется, было мало.

– Что КХЛ делать дальше? Смириться – и ждать новых Криштофов?

– Мое мнение – надо проявить свою силу и отказаться от своего решения разорвать отношения с ИИХФ, которое, наверное, было принято на эмоциях и неправильно. Пора писать письма не в «Лангнау», а в ИИХФ!

Мы уже убедились, что никакого толку от нашего демарша нет. Более того, у словака могут найтись последователи, которые будут выкручивать клубам и тренерам руки, шантажировать. Во всяком случае они могут проявить себя весной, когда пойдут международные турниры, а все зарплаты окажутся выплачены.

А главные проблемы, считаю, начнутся в том момент, когда нас вернут на международную арену. Участие игроков КХЛ и, если правильно понимаю, МХЛ в мировых турнирах окажется подвешенным. Это касается и взрослых, и молодежных, и юниорских сборных. Может возникнуть грандиозный скандал, – считает олимпийский чемпион.

Глава Швейцарской лиги заявил, что Морозов попросил аннулировать контракт Криштофа и вернуть его в «Сочи»: «Почему мы должны это делать? Все по регламенту»