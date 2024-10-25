Канарейкин о возвращении Прохоркина в «Авангард»: «Это поможет команде. Опыт, мастерство у него есть. С его приходом результаты должны улучшиться»

Федор Канарейкин высказался о возвращении Николая Прохоркина в «Авангард».

«Не понимаю, почему сразу не переподписали Прохоркина. Сейчас в пожарной для себя ситуации решили снова пригласить.

Думаю, что возвращение Николая поможет команде. «Авангарду » уже нужен результат, потому что ситуация тяжелая.

Этот игрок и до этого брался на роль лидера в топ-6 хоккеистов. Опыт, мастерство – у него все есть. С его приходом результаты «Авангарда» должны улучшиться. Такое точечное приобретение должно улучшить и состояние команды», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.