Дроздов о поражении ЦСКА от «Сочи»: «Будем делать выводы! Это не игра! На Овечкина сейчас не смотрим, нам не до него»

Иван Дроздов высказался о поражениях ЦСКА.

Московский клуб проиграл «Сочи » (3:4 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Поражение стало для армейцев 6-м в последних 7 играх.

О поражении

«Конечно, будем делать выводы! Это не игра! Проигрывать – не для ЦСКА . Будем разбирать, смотреть. Нам надо побеждать»

О том, следит ли за гонкой Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ

«Нам бы свою игру наладить, нам сейчас не до Овечкина! Мы сейчас на него не смотрим», – сказал форвард ЦСКА.