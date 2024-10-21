Дроздов о поражении ЦСКА от «Сочи»: «Будем делать выводы! Это не игра! На Овечкина сейчас не смотрим, нам не до него»
Иван Дроздов высказался о поражениях ЦСКА.
Московский клуб проиграл «Сочи» (3:4 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Поражение стало для армейцев 6-м в последних 7 играх.
О поражении
«Конечно, будем делать выводы! Это не игра! Проигрывать – не для ЦСКА. Будем разбирать, смотреть. Нам надо побеждать»
О том, следит ли за гонкой Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ
«Нам бы свою игру наладить, нам сейчас не до Овечкина! Мы сейчас на него не смотрим», – сказал форвард ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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