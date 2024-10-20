Чинахов забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Миннесотой». У него 3+4 в 5 играх

Егор Чинахов забил «Миннесоте».

Форвард «Коламбуса» лишил шатаута вратаря «Уайлд» Филипа Густавссона, отличившись на 59-й минуте матча регулярного чемпионата (1:3).

В активе 23-летнего россиянина 7 (3+4) баллов в 5 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Егор (21:11, 2:29 – в большинстве, нейтральная полезность) 4 раза бросил в створ и 3 – мимо. Также у него 2 силовых приема, 1 блок, 1 перехват и 1 потеря.