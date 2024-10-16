Фетисов о 700 передачах Овечкина в НХЛ: «Большая цифра для бомбардира, молодец!»

Вячеслав Фетисов оценил достижение Александром Овечкиным отметки в 700 ассистов.

39-летний капитан «Вашингтона » сделал две результативные передачи в матче с «Вегасом» (4:2).

Два ассиста позволили Овечкину достичь отметки в 700 голевых передач в НХЛ.

«Столько передач для бомбардира – это на самом деле большая цифра! Так что, молодец!

Но сезон только начался, поэтому много говорить не приходится. Давайте подождем», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин – 6-й хоккеист с 700+ голами и 700+ пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито