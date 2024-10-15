Форвард «Динамо» Джиошвили о 5:0 в дерби: «После прошлой игры фанаты «Спартака» кричали: «Вот мы вас натянули!». Взяли реванш, получается»

Максим Джиошвили высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» (5:0).

«Как отношусь к частым дерби со «Спартаком »? Приятно играть против хороших команд, особенно в дерби, потому что и накал игры высокий, и болельщиков много.

Помню, после прошлой игры со «Спартаком» (2:4 – Спортс’‘) шел, и фанаты красно-белых кричали: «Вот мы вас натянули!». В этот раз нам удалось выиграть. Получается, взяли реванш», – сказал форвард бело-голубых после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.