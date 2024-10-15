Форвард «Динамо» Джиошвили о 5:0 в дерби: «После прошлой игры фанаты «Спартака» кричали: «Вот мы вас натянули!». Взяли реванш, получается»
Максим Джиошвили высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» (5:0).
«Как отношусь к частым дерби со «Спартаком»? Приятно играть против хороших команд, особенно в дерби, потому что и накал игры высокий, и болельщиков много.
Помню, после прошлой игры со «Спартаком» (2:4 – Спортс’‘) шел, и фанаты красно-белых кричали: «Вот мы вас натянули!». В этот раз нам удалось выиграть. Получается, взяли реванш», – сказал форвард бело-голубых после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости