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Ядозуб, орлан, свиньи – это все маскоты из НХЛ. А у какой команды кто?

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoПиттсбург
logoФиладельфия
logoБаффало
logoТоронто
logoБостон
logoДетройт
logoЧикаго
logoНХЛ
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