Александр Овечкин: «Вашингтону» не хватает Кузнецова и Бэкстрема, их таланта. Но Дюбуа обладает довольно хорошим мастерством, он все еще учится»
Александр Овечкин отметил, что «Вашингтону» не хватает Бэкстрема и Кузнецова.
Напомним, в ноябре 2023 года центрфорвард Никлас Бэкстрем принял решение приостановить карьеру из-за травм. Евгений Кузнецов был обменян из «Кэпиталс» по ходу сезона-2023/24.
В межсезонье в клуб перешел центрфорвард Пьер-Люк Дюбуа.
«Очевидно, нам не хватает этих парней, таланта и мастерства, которые есть у Бэки и Кузи.
Что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать.
Но Дюбуа обладает довольно хорошим мастерством. Он все еще учится. У него все еще есть хороший потенциал», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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