Александр Овечкин: «Вашингтону» не хватает Кузнецова и Бэкстрема, их таланта. Но Дюбуа обладает довольно хорошим мастерством, он все еще учится»

Александр Овечкин отметил, что «Вашингтону» не хватает Бэкстрема и Кузнецова.

Напомним, в ноябре 2023 года центрфорвард Никлас Бэкстрем принял решение приостановить карьеру из-за травм. Евгений Кузнецов был обменян из «Кэпиталс» по ходу сезона-2023/24.

В межсезонье в клуб перешел центрфорвард Пьер-Люк Дюбуа .

«Очевидно, нам не хватает этих парней, таланта и мастерства, которые есть у Бэки и Кузи.

Что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать.

Но Дюбуа обладает довольно хорошим мастерством. Он все еще учится. У него все еще есть хороший потенциал», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .