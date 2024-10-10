Плющев об успехах «Трактора»: «Надо отметить работу Гру. Он серьезно изучал команду, приехал со своим видением, в отличие от многих своих коллег»
Вчера «Трактор» обыграл «Адмирал» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд.
«Что касается успехов «Трактора», то надо отметить работу Гру, он серьезно изучал команду, приехал со своим видением, в отличие от многих своих коллег.
Челябинцы уверенно идут по календарю, ничего феерического не показывают, но выполняют свою работу. Порядок бьет класс, как говорится, а с порядком у них все хорошо. Не бросаются, как конкуренты, из огня в полымя – то проиграют, то выиграют.
Могут ли замахнуться на Кубок Гагарина? А я не знаю ни одной команды, которая бы не замахнулась. Сейчас все так или иначе претендуют на трофей. Другое дело, что у «Трактора» хороший задел на будущее, настроение приподнятое. Дай бог, чтобы сохранили этот ритм.
Насколько понимаю, там стоит задача как можно удачнее выступить в плей-офф», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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