«Металлург» обменяет Подскребалина на Шугаева из «Северстали» (Михаил Зислис)
«Металлург» выменяет Никиту Подскребалина на Дмитрия Шугаева из «Северстали».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Металлурга» Андрей Разин хочет видеть 26-летнего голкипера «Северстали» в составе магнитогорского клуба.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шугаев не сыграл ни одного матча за клуб из Череповца.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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