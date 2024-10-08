«Металлург» обменяет Подскребалина на Шугаева из «Северстали» (Михаил Зислис)

«Металлург» выменяет Никиту Подскребалина на Дмитрия Шугаева из «Северстали».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

Ранее появилась информация , что главный тренер «Металлурга » Андрей Разин хочет видеть 26-летнего голкипера «Северстали » в составе магнитогорского клуба.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шугаев не сыграл ни одного матча за клуб из Череповца.