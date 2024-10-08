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Депутат Свищев: «Ротенберг проявил себя как очень талантливый тренер. Было много скептиков, но результаты говорят сами за себя»

Дмитрий Свищев считает, что Роман Ротенберг проявляет себя как талантливый тренер.

Ротенберг провел 200-й матч в СКА в качестве главного тренера.

«В первую очередь хочу поздравить Романа Борисовича. Это большая работа тренерского штаба команды, всех менеджеров и вообще всего коллектива.

Изменились времена. Сейчас это уже большой бизнес, сложно сравнивать современный клуб КХЛ с тем, что было раньше.

Организация не может давать ни единого сбоя, очень важные нюансы. Если в каком-то месте будет нарушена гармония большой команды, успеха не будет.

Я хорошо знаю лично Романа Борисовича как прекрасного менеджера и отличного человека. Сейчас он проявил себя как очень талантливый тренер – мы видим это по результатам команды.

В начале его тренерской карьеры многое ему непросто давалось, было много скептиков, но результаты говорят сами за себя.

Он смог подобрать команду менеджеров, игроков. Сейчас мы видим, к чему все это привело.

Поэтому можно просто поздравить его еще раз с такими успехами», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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