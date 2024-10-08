Королева Таиланда сыграла в хоккей за женскую сборную страны в товарищеском матче против Китая
Королева Таиланда сыграла в хоккей за женскую национальную сборную.
6 октября король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида посетили хоккейный матч в Бангкоке.
Королева приняла участие в игре за национальную женскую сборную Таиланда в товарищеском матче против Китая.
В рамках мероприятия президент ИИХФ Люк Тардиф вручил королеве Сутхиде знак Международного посла женского хоккея, высоко оценив ее роль и вклад в популяризацию женского хоккея во всем мире.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Bangkok Post
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