Королева Таиланда сыграла в хоккей за женскую сборную страны в товарищеском матче против Китая

Королева Таиланда сыграла в хоккей за женскую национальную сборную.

6 октября король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида посетили хоккейный матч в Бангкоке.

Королева приняла участие в игре за национальную женскую сборную Таиланда в товарищеском матче против Китая.

В рамках мероприятия президент ИИХФ Люк Тардиф вручил королеве Сутхиде знак Международного посла женского хоккея, высоко оценив ее роль и вклад в популяризацию женского хоккея во всем мире.