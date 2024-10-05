Деанджело забил 1-й гол за СКА – «Северстали». У американского защитника 1+6 в четырех играх в КХЛ
Энтони Деанджело забил свой первый гол в составе СКА.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Северстали» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. .
Американский защитник Энтони Деанджело открыл счет в этом матче. Это его первый гол за СКА и дебютный в КХЛ.
Всего в 4 играх регулярного чемпионата американец набрал 7 (1+6) очков. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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