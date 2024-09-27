Николишин о Ротенберге: «Финансирование сборных поднялось, но плохого – дофига. Он говорит – у нас система, но объяснений не видел. В СКА меняют по 10 человек за сезон»

Андрей Николишин высказался о Романе Ротенберге.

Николишин – чемпион мира и призер Олимпийских игры. На данный момент он является главой Федерации хоккея Москвы.

– В «Трактор SHOW» в октябре 2023-го вы сказали: «Вышеуказанный вами персонаж [Роман Ротенберг] стал тренером, у руля, но меня больше волнует реакция общества. Никто из наших легенд не высказался честно. Это печально. И есть ответ на вопрос: «Почему вы не работаете тренером?». Потому что такие зашквары есть в нашем хоккее. Как с этим жить и работать? Все вроде: «Да-да», но в итоге – моя хата с краю, ничего не хочу знать». Почему так происходит?

– Это у других надо спрашивать – почему они так делают, почему не говорят. Кто-то, возможно, финансово связан, кто-то не хочет портить отношения, еще чего-то боится.

– Вы не боитесь?

– У меня есть мнение – я его высказываю.

– Это риск?

– Послушай, что на Ротенберге свет клином сошелся? У него есть отрицательные и положительные вещи.

Но я не хочу в нашем интервью про него говорить. Ради чего? Чтобы какой-то хайп словить? Мне это не нужно.

– Мне кажется, важно говорить, потому что происходит монополизация хоккея Романом Ротенбергом – он в СКА, и в ФХР, и в сборной-25, и на многое влияет.

– Если его допустили до руководства ФХР, конечно, он будет влиять на хоккей. Другой вопрос – что хорошего, а что плохого это несет.

– А что хорошего?

– Финансирование института сборных при Ротенберге поднялось в разы. Это хорошо. Плохого тоже дофига, но мы собрались не для обсуждения этого.

– Но нормально ли, что в хоккее есть человек, про которого не принято говорить что думаешь?

– Имеешь в виду – говорить как про тренера?

За него говорят поступки, дела. Как он сам говорит: у нас система. Хорошо, у каждого она своя – вы объясните, что имеете в виду под этим словом. Ни одного логического объяснения не видел.

Либо говорят [в СКА ]: «Мы строим чемпионскую команду». Но потом проходит год – и 10 человек в составе меняют. Через год – еще 10. Так за счет чего вы строите чемпионскую команду? Тоже ответа нет.

Но, повторюсь, не хочу дать лишний пиар Ротенбергу, – сказал Андрей Николишин в интервью Спортс’’.

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