«Витязь» забил 3 гола за 8:28 первого периода. «Куньлунь» заменил вратаря – Кейзер вышел вместо Смита
«Витязь» забил «Куньлуню» 3 гола в первом периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Павла Десяткова принимает китайский клуб (3:0, перерыв).
«Витязь» забил 3 гола за 8:28 в первом периоде, после чего главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец заменил вратаря – Кайл Кейзер появился на льду вместо Джереми Смита.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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