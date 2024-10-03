«Витязь» забил 3 гола за 8:28 первого периода. «Куньлунь» заменил вратаря – Кейзер вышел вместо Смита

«Витязь» забил «Куньлуню» 3 гола в первом периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Павла Десяткова принимает китайский клуб (3:0 , перерыв).

«Витязь » забил 3 гола за 8:28 в первом периоде, после чего главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец заменил вратаря – Кайл Кейзер появился на льду вместо Джереми Смита .