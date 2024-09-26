Ротенберг показал видео со своим голом в ворота голкипера СКА: «Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся!»

Роман Ротенберг показал видео со своим голом на тренировке СКА.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга поделился видео, на котором он забрасывает шайбу вратарю СКА.

«Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся!» – подписал ролик главный тренер СКА Роман Ротенберг .