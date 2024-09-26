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Видео
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Ротенберг показал видео со своим голом в ворота голкипера СКА: «Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся!»

Роман Ротенберг показал видео со своим голом на тренировке СКА.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга поделился видео, на котором он забрасывает шайбу вратарю СКА.

«Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся!» – подписал ролик главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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