Камалов об Астане: «Отличный город, превосходные местные жители. Какие-то стереотипы в России есть, что русских там не любят – бред полнейший. Доброжелательные люди, всегда помогут»
Никита Камалов поделился впечатлениями от жизни в Астане.
– Успели освоиться в Астане? Как там живется?
– Отличный город, превосходные местные жители. Какие-то стереотипы у нас в России были или есть, что русских там не любят – вообще бред полнейший. Отличные, доброжелательные люди. Всегда помогут.
Город отличный, красивый – все условия есть для жизни и работы.
– Степь вокруг него впечатляет?
– Вокруг Дубая тоже есть степь, пески. Но мы же не в степи живем, а в городе.
– Не пугает предстоящая зима, когда там часто метель накрывает город?
– Ну, у каждого города свой климат. Это нормально. Когда я в «Сочи» играл, там жара была летом. А зимой туман. Когда душно и жарко, приходится постоянно форму менять – это тоже создает неудобства, как и мороз с метелью, – сказал защитник «Барыса» Никита Камалов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Известия»
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