Дмитрий Юдин: «У «Ак Барса»все лидеры в раздевалке. Все могут взять игру на себя. Хотим выигрывать каждый матч»
– Подведи итоги домашней серии.
– На старте сезона неважно, с кем играешь. «Магнитка» с кубком, «Барыс» приехал с олимпийской квалификации, «Сочи» – команда молодая и амбициозная. Любого соперника уважаем, но играем на победу. Без разницы, кто против нас будет.
Хотим выигрывать каждый матч, тем более дома при своих великолепных болельщиках.
– Такие матчи полезны с точки зрения уверенности?
– Мы уважаем любого соперника и выходим играть против всех одинаково. В первую очередь отталкиваемся от своей игры.
– Артем Галимов становится одним из лидеров?
– Мы рады за всех. Я считаю, что у нас все лидеры в раздевалке. Все могут взять игру на себя. Кому-то, может быть, еще тяжеловато после предсезонки. Не все сразу заходят в сезон как Артем. Он молодец. Наш лидер на старте сезона, хочется только порадоваться за него.
– Может его прогресс из-за того, что он сменил производителя клюшки? Играл «Зарядом».
– «Заряд» – это наш отечественный производитель. Хочется, чтобы он развивался, и все мы играли «Зарядом».
– Удивлен, что Лукоянов и Петров пока в ВХЛ?
– Это их выбор. Я думаю, у них есть на то причины. Они поехали туда не просто так. Я думаю, они смогут найти предложения в КХЛ. Но это их кухня. Пожелаю, чтобы они скорее вернулись в КХЛ, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.
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