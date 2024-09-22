Дмитрий Юдин: «У «Ак Барса»все лидеры в раздевалке. Все могут взять игру на себя. Хотим выигрывать каждый матч»

Дмитрий Юдин высказался после матча против «Сочи» (5:2).

– Подведи итоги домашней серии.

– На старте сезона неважно, с кем играешь. «Магнитка» с кубком, «Барыс » приехал с олимпийской квалификации, «Сочи » – команда молодая и амбициозная. Любого соперника уважаем, но играем на победу. Без разницы, кто против нас будет.

Хотим выигрывать каждый матч, тем более дома при своих великолепных болельщиках.

– Такие матчи полезны с точки зрения уверенности?

– Мы уважаем любого соперника и выходим играть против всех одинаково. В первую очередь отталкиваемся от своей игры.

– Артем Галимов становится одним из лидеров?

– Мы рады за всех. Я считаю, что у нас все лидеры в раздевалке. Все могут взять игру на себя. Кому-то, может быть, еще тяжеловато после предсезонки. Не все сразу заходят в сезон как Артем. Он молодец. Наш лидер на старте сезона, хочется только порадоваться за него.

– Может его прогресс из-за того, что он сменил производителя клюшки? Играл «Зарядом».

– «Заряд» – это наш отечественный производитель. Хочется, чтобы он развивался, и все мы играли «Зарядом».

– Удивлен, что Лукоянов и Петров пока в ВХЛ?

– Это их выбор. Я думаю, у них есть на то причины. Они поехали туда не просто так. Я думаю, они смогут найти предложения в КХЛ. Но это их кухня. Пожелаю, чтобы они скорее вернулись в КХЛ , – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.