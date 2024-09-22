Зубов о 2:5 от «Ак Барса»: «Третий период можно занести в зачет, ребята старались, но было уже поздно. Группа молодых парней дала пример, как надо биться за эмблему»

Сергей Зубов подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:5).

– В зачет можно занести третий период, ребята очень старались, но было уже поздно. Соперник немного ослабил давление.

В целом, ребята должны выходить и понимать, что они на льду не просто так. Сегодня группа молодых ребят дала пример, как надо выходить и биться за эмблему и команду.

– У Тимура Хафизова сегодня была особая мотивация?

– Он последние несколько игр регулярно рвется в бой и проявляет свои лидерские качества, сегодня – не исключение. Тимур выходил и «три на пять» сегодня, он может быть использован в любой ситуации.

– Сегодня игроки «Сочи» не были готовы к давлению «Ак Барса»?

– Здесь некоторые игроки допустили ряд ошибок, после которых и произошли голы. Не буду называть фамилии, они прекрасно об этом знают. Переживать надо за команду и результат.

– Почему Артур Тянулин не играет уже два мачта подряд?

– У него микротравма. Будем сегодня разговаривать с доктором и узнаем, как у него обстоят дела.

– Почему Хафизов пропускал первые матчи сезона?

– По ходу тренировочного процесса и сборов он набирал форму. Мы ждали момента, и сейчас он показывает тот хоккей, который от него ожидали.

– Что у «Сочи» случилось сегодня с атакой?

– Ребята выходили и были не собраны, там даже до броска дело не доходило. Нужно работать над этим компонентом.

Мы разберем и посмотрим, что можно улучшить. Надеюсь, к следующей игре будет что-то новое, – сказал главный тренер «Сочи » Сергей Зубов .