Зубов о 2:5 от «Ак Барса»: «Третий период можно занести в зачет, ребята старались, но было уже поздно. Группа молодых парней дала пример, как надо биться за эмблему»
– В зачет можно занести третий период, ребята очень старались, но было уже поздно. Соперник немного ослабил давление.
В целом, ребята должны выходить и понимать, что они на льду не просто так. Сегодня группа молодых ребят дала пример, как надо выходить и биться за эмблему и команду.
– У Тимура Хафизова сегодня была особая мотивация?
– Он последние несколько игр регулярно рвется в бой и проявляет свои лидерские качества, сегодня – не исключение. Тимур выходил и «три на пять» сегодня, он может быть использован в любой ситуации.
– Сегодня игроки «Сочи» не были готовы к давлению «Ак Барса»?
– Здесь некоторые игроки допустили ряд ошибок, после которых и произошли голы. Не буду называть фамилии, они прекрасно об этом знают. Переживать надо за команду и результат.
– Почему Артур Тянулин не играет уже два мачта подряд?
– У него микротравма. Будем сегодня разговаривать с доктором и узнаем, как у него обстоят дела.
– Почему Хафизов пропускал первые матчи сезона?
– По ходу тренировочного процесса и сборов он набирал форму. Мы ждали момента, и сейчас он показывает тот хоккей, который от него ожидали.
– Что у «Сочи» случилось сегодня с атакой?
– Ребята выходили и были не собраны, там даже до броска дело не доходило. Нужно работать над этим компонентом.
Мы разберем и посмотрим, что можно улучшить. Надеюсь, к следующей игре будет что-то новое, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий