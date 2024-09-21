«Спартак» проиграл впервые за 4 матча – «Сибири» (1:3)

Прервалась серия побед «Спартака».

Команда Алексея Жамнова уступила «Сибири » со счетом 1:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первое поражение красно-белых за 4 последних матча. В данный момент московский клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.

23 сентября «Спартак » встретится с «Трактором».