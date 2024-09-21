«Спартак» проиграл впервые за 4 матча – «Сибири» (1:3)
Прервалась серия побед «Спартака».
Команда Алексея Жамнова уступила «Сибири» со счетом 1:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это первое поражение красно-белых за 4 последних матча. В данный момент московский клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.
23 сентября «Спартак» встретится с «Трактором».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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