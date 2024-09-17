  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Григоренко об адаптации в СКА: «В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку доехать. Погода – шикарная, а меня пугали»
5

Григоренко об адаптации в СКА: «В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку доехать. Погода – шикарная, а меня пугали»

Михаил Григоренко рассказал о своей адаптации в СКА.

30-летний форвард забил дебютный гол в составе петербургского клуба в матче с «Ладой» (4:3 ОТ). 

– Груз с плеч упал. Шайба все не шла у меня в ворота. Думал после второго периода, что уже вообще никогда не забью. Но надо чаще бросать – это единственный рецепт для голов.

– СКА в двух домашних матчах – с «Трактором» и «Ладой» – пропустил шесть голов. Многовато?

– Конечно. Хотелось бы минимизировать ошибки в обороне, строже там играть. Всегда есть, над чем работать. Готовимся дальше, разбираем ошибки, все лучшее забираем на следующие матчи – такой план.

– В ЦСКА был стабильный состав, у СКА много новичков каждый сезон. Это добавляет трудностей?

– Идеальной команды не существует. Тренеры всегда что-то меняют, ищут. Я отмечу, что внутри команды ребята сплотились, дружат вне льда, в раздевалке нет конфликтов. Дружный коллектив – самое важное, что есть в хоккее.

Дальше уже отрабатываем действия на льду, в звеньях, тройках. Все это требует времени, но с каждым новым матчем химия формируется.

– Говорят, хорошие игроки сразу найдут общий язык на льду. Или это не совсем так?

– Ну, смотря для каких целей. Чтобы добиваться побед в КХЛ, показывать стабильный хоккей на таком уровне, нужно, конечно, несколько месяцев, чтобы почувствовать друг друга.

– Как проходит ваша адаптация в Питере после Москвы?

– Да нормально. Квартиру нашел. Еще осваиваюсь, потому что много времени провели на сборах, а начали чемпионат на чужих площадках. Сейчас потихоньку занимаюсь житейскими вопросами.

В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку города доехать. Удобно. Погода сейчас – шикарная. А меня пугали питерской погодой, – сказал форвард СКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoЛада
logoСКА
logoКХЛ
logoМихаил Григоренко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Присоединяйтесь к фэнтези FONBET Чемпионата КХЛ! И участвуйте в ежемесячном розыгрыше призов
сегодня, 06:00
Беттинг-спонсоры в КХЛ: у 22 клубов из 23, Olimpbet и «Винлайн» – лидеры
2вчера, 17:44
СКА ужасен в меньшинстве. Даже когда побеждает
34вчера, 08:20
Григоренко о дебютном голе в 5-м матче за СКА: «Гора с плеч, отпустило. Переломил неудачную полосу, буду больше забивать, надеюсь»
215 сентября, 17:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Козлов о травме Кузьмина: «Все очень серьезно. Ситуация неприятная, момент омрачил матч. Не буду спекулировать»
7 минут назад
КХЛ. ЦСКА против «Динамо», «Салават» обыграл «Авангард», «Сибирь» победила «Нефтехимик», «Адмирал» забил 7 голов «Куньлуню»
171сегодня, 16:29Live
Кузьмина увезли в больницу. Форвард «Салавата» головой врезался в борт в матче с «Авангардом»
6сегодня, 16:27
Дитц о травме Кузьмина: «Страшный момент. Желаю ему здоровья и скорейшего восстановления»
19сегодня, 15:55
Кузьмин головой врезался в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дитцем. Форварда «Салавата» увезли с площадки на носилках
12сегодня, 15:33Видео
Кожевников о словах Ротенберга про комментарии о СКА из-за границы: «Много гадостей пишут даже свои. Какой интерес к КХЛ из других стран, не знаю»
14сегодня, 15:09
Экс-защитник «Монреаля» и «Торпедо» Уайдман завершил карьеру в 34 года из-за травмы спины
1сегодня, 14:59
Овечкин о том, что Ягр в 52 года выходит на лед: «Точно не буду играть до такого возраста. В какой-то момент закончу, я это понимаю»
8сегодня, 14:44
Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Он первым вышел на площадку и приступил к отработке бросков
13сегодня, 13:33
Артем Лукоянов: «Ак Барс» забрал мою форму, так что летом не мог кататься на льду, только на земле занимался. Потом за свой счет ее выкупил, клюшки – тоже»
11сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-директор «Трактора» о Гру: «Сможет разбить стереотип, что иностранные тренеры в клубе не приживаются, будем надеяться. Большого потенциала у команды пока не вижу»
18 минут назад
Навка об участии в «Ледниковом периоде» с Овечкиным: «Почему бы нет? Было бы весело»
234 минуты назад
«Барыс» впервые выиграл в сезоне КХЛ – команд без побед в чемпионате не осталось
148 минут назад
Прудников об Овечкине: «Желаю ему побить рекорд Гретцки и стать величайшим в истории – об этом мечтает вся Россия»
6сегодня, 16:37
Овечкин на вопрос об участии в «Ледниковом периоде»: «С Навкой выступили бы в дуэте. Не увлекаюсь подобными мероприятиями, сосредоточен на хоккее»
3сегодня, 16:07
Кребс продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 1,45 млн долларов
1сегодня, 14:33
Алтыбармакян об игре в АХЛ: «Съездил поиграть в хоккей, получал удовольствие. Когда заскучал по России, решил вернуться. Ни о чем не жалею»
2сегодня, 14:20
Плющев об игре «Металлурга»: «Разин все время высказывается, что у него много травмированных. Это говорит лишь о том, что была неправильно проведена предсезонная подготовка»
6сегодня, 13:59
Миронов о Знарке в «Филадельфии»: «Он поможет российским ребятам, будет их направлять в нужное русло. Где-то и по шапке может дать, чтобы звездную болезнь не ловили»
сегодня, 13:48
Кравец об 1:7 от «Адмирала»: «Практически ничего правильного не сделали. В 1-м периоде счет мог быть 1:4, это нас еще вратарь хорошо подтащил»
сегодня, 12:49