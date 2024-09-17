Григоренко об адаптации в СКА: «В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку доехать. Погода – шикарная, а меня пугали»
30-летний форвард забил дебютный гол в составе петербургского клуба в матче с «Ладой» (4:3 ОТ).
– Груз с плеч упал. Шайба все не шла у меня в ворота. Думал после второго периода, что уже вообще никогда не забью. Но надо чаще бросать – это единственный рецепт для голов.
– СКА в двух домашних матчах – с «Трактором» и «Ладой» – пропустил шесть голов. Многовато?
– Конечно. Хотелось бы минимизировать ошибки в обороне, строже там играть. Всегда есть, над чем работать. Готовимся дальше, разбираем ошибки, все лучшее забираем на следующие матчи – такой план.
– В ЦСКА был стабильный состав, у СКА много новичков каждый сезон. Это добавляет трудностей?
– Идеальной команды не существует. Тренеры всегда что-то меняют, ищут. Я отмечу, что внутри команды ребята сплотились, дружат вне льда, в раздевалке нет конфликтов. Дружный коллектив – самое важное, что есть в хоккее.
Дальше уже отрабатываем действия на льду, в звеньях, тройках. Все это требует времени, но с каждым новым матчем химия формируется.
– Говорят, хорошие игроки сразу найдут общий язык на льду. Или это не совсем так?
– Ну, смотря для каких целей. Чтобы добиваться побед в КХЛ, показывать стабильный хоккей на таком уровне, нужно, конечно, несколько месяцев, чтобы почувствовать друг друга.
– Как проходит ваша адаптация в Питере после Москвы?
– Да нормально. Квартиру нашел. Еще осваиваюсь, потому что много времени провели на сборах, а начали чемпионат на чужих площадках. Сейчас потихоньку занимаюсь житейскими вопросами.
В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку города доехать. Удобно. Погода сейчас – шикарная. А меня пугали питерской погодой, – сказал форвард СКА.
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