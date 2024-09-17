Григоренко об адаптации в СКА: «В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку доехать. Погода – шикарная, а меня пугали»

Михаил Григоренко рассказал о своей адаптации в СКА.

30-летний форвард забил дебютный гол в составе петербургского клуба в матче с «Ладой» (4:3 ОТ).

– Груз с плеч упал. Шайба все не шла у меня в ворота. Думал после второго периода, что уже вообще никогда не забью. Но надо чаще бросать – это единственный рецепт для голов.

– СКА в двух домашних матчах – с «Трактором» и «Ладой» – пропустил шесть голов. Многовато?

– Конечно. Хотелось бы минимизировать ошибки в обороне, строже там играть. Всегда есть, над чем работать. Готовимся дальше, разбираем ошибки, все лучшее забираем на следующие матчи – такой план.

– В ЦСКА был стабильный состав, у СКА много новичков каждый сезон. Это добавляет трудностей?

– Идеальной команды не существует. Тренеры всегда что-то меняют, ищут. Я отмечу, что внутри команды ребята сплотились, дружат вне льда, в раздевалке нет конфликтов. Дружный коллектив – самое важное, что есть в хоккее.

Дальше уже отрабатываем действия на льду, в звеньях, тройках. Все это требует времени, но с каждым новым матчем химия формируется.

– Говорят, хорошие игроки сразу найдут общий язык на льду. Или это не совсем так?

– Ну, смотря для каких целей. Чтобы добиваться побед в КХЛ , показывать стабильный хоккей на таком уровне, нужно, конечно, несколько месяцев, чтобы почувствовать друг друга.

– Как проходит ваша адаптация в Питере после Москвы?

– Да нормально. Квартиру нашел. Еще осваиваюсь, потому что много времени провели на сборах, а начали чемпионат на чужих площадках. Сейчас потихоньку занимаюсь житейскими вопросами.

В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку города доехать. Удобно. Погода сейчас – шикарная. А меня пугали питерской погодой, – сказал форвард СКА.