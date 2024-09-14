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«Клюшки в церковь надо отнести». Воробьев из «Витязя» об 1:2 с «Ладой»

Иван Воробьев предложил «Витязю» отнести клюшки в церковь.

22-летний форвард дал интервью после первого периода матча с «Ладой». На тот момент счет был 1:1, но в третьем периоде «Витязь» пропустил и проиграл 1:2.

– Много моментов было в первом периоде, но только одна шайба заброшена. Чего не хватает, чтобы реализовать?

– Говорил, что надо отнести клюшки в церковь. Видимо, плохо отнесли, либо не все донесли.

Будем исправляться, моменты есть, будем правильно играть, и голы обязательно придут, – сказал форвард «Витязя» Иван Воробьев.

Десятков об 1:2 с «Ладой»: «Хорошо играть и уметь выигрывать – разные вещи. У «Витязя» семь человек из основы находятся в лазарете, их очень не хватает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoЛада
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logoКХЛ
религия
logoИван Воробьев
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