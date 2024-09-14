«Клюшки в церковь надо отнести». Воробьев из «Витязя» об 1:2 с «Ладой»

Иван Воробьев предложил «Витязю» отнести клюшки в церковь.

22-летний форвард дал интервью после первого периода матча с «Ладой ». На тот момент счет был 1:1, но в третьем периоде «Витязь » пропустил и проиграл 1:2.

– Много моментов было в первом периоде, но только одна шайба заброшена. Чего не хватает, чтобы реализовать?

– Говорил, что надо отнести клюшки в церковь. Видимо, плохо отнесли, либо не все донесли.

Будем исправляться, моменты есть, будем правильно играть, и голы обязательно придут, – сказал форвард «Витязя» Иван Воробьев .

Десятков об 1:2 с «Ладой»: «Хорошо играть и уметь выигрывать – разные вещи. У «Витязя» семь человек из основы находятся в лазарете, их очень не хватает»