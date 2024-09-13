«Каролина» переименовала домашнюю арену в Lenovo Center. Китайская компания заплатит 60 млн долларов за 10 лет
«Каролина» переименовала арену в Lenovo Center.
Китайская компания, производящая электронику, является одним из спонсоров клуба. Она заключила с «Харрикейнс» контракт на 10 лет и 60 миллионов долларов, включающий права на название стадиона.
Один из офисов Lenovo находится в штате Северная Каролина, где базируется «Каролина».
Предыдущее имя домашней площадки команды – PNC Arena, также было спонсорским. Арена называлась в честь банка PNC с 2011 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
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