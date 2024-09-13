Воробьев о 3:4 с «Торпедо»: «ЦСКА подарил очко сопернику. Во 2-м периоде мы доминировали, в формате «5 на 3» попали трижды в штангу, Полтапов имел 2 выхода на вратаря»
Илья Воробьев прокомментировал поражение ЦСКА от «Торпедо» (3:4 ОТ).
«У нас было довольно медленное начало, потом вкатились. Во втором периоде доминировали — до середины третьего. В формате «5 на 3» попали трижды в штангу, затем два выхода на вратаря имел Прохор Полтапов.
Когда не забиваешь ты, получаешь обратно. Вторая шайба «Торпедо» оказалась курьезной, в третьей соперники здорово сыграли. Скажу так: подарили очко сопернику», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
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