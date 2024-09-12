Голдобин о «Лужниках»: «Можно хоть целый день гулять как в парке, любоваться природой. Моя мечта – покататься здесь на роликах»
Николай Голдобин рассказал, что ему нравится отдыхать в «Лужниках».
«Территория комплекса устроена так, что здесь можно хоть целый день гулять как в парке, любоваться природой, при этом людей не так много. Моя мечта – покататься здесь на роликах.
«Лужники» сегодня – это огромный многофункциональный комплекс, где можно найти множество разных секций. И очень круто, когда каждый может заниматься спортом», – сказал форвард «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Ведомости»
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