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  • Фанаты «Освенцима» вывесили баннер перед игрой с «Айсбэреном»: «Немецкие лагеря смерти – добро пожаловать в город вашего величайшего преступления». Игроки команды извинились перед соперником
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Фанаты «Освенцима» вывесили баннер перед игрой с «Айсбэреном»: «Немецкие лагеря смерти – добро пожаловать в город вашего величайшего преступления». Игроки команды извинились перед соперником

Фанаты «Освенцима» вывесили баннер перед игрой с немецким «Айсбэреном».

В польском городе Освенциме прошел матч хоккейной Лиги чемпионов, в котором местная «Уния Освенцим» принимала немецкий «Айсбэрен». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Перед началом матча болельщики клуба из Польши вывесили баннер: «Немецкие лагеря смерти: добро пожаловать в город вашего величайшего преступления».

Сообщается, что игроки и персонал «Унии» извинились за этот баннер. Также отмечается, что представители «Айсбэрена» посетили мемориал жертвам Холокоста.

Концентрационный лагерь Освенцим был крупнейшим немецким лагерем смерти во времена нацизма. В Освенциме было убито более 1,3 миллиона человек. Советские войска освободили лагерь 27 января 1945 года.

Фото: bild.de

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Bild
болельщики
происшествия
фото
logoСборная Германии по хоккею
logoЛига чемпионов
logoАйсбэрен
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