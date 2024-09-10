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  • Клубы PWHL представили названия и логотипы. Женский «Бостон» – «Флит», «Монреаль» – «Виктуар», «Миннесота» – «Фрост»
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Клубы PWHL представили названия и логотипы. Женский «Бостон» – «Флит», «Монреаль» – «Виктуар», «Миннесота» – «Фрост»

Клубы PWHL представили названия и логотипы

Шесть клубов главной профессиональной женской лиги Северной Америки представили свои названия и эмблемы.

В первом сезоне лиги команды выступали в форме без логотипов, вместо них на свитерах были написаны названия городов. 

Женский «Бостон» получил название «Флит» («Флот»), «Монреаль» – «Виктуар» («Победа»), «Миннесота» – «Фрост» («Мороз»), «Оттава» – «Чардж» («Атака»), «Нью-Йорк» – «Сиренс» («Сирены»), «Торонто» – «Скептрес» («Скипетры»). 

Изображения: сайт PWHL.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт PWHL
женский хоккей
игровая форма
logoстиль
PWHL
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