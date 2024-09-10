Клубы PWHL представили названия и логотипы. Женский «Бостон» – «Флит», «Монреаль» – «Виктуар», «Миннесота» – «Фрост»

Клубы PWHL представили названия и логотипы

Шесть клубов главной профессиональной женской лиги Северной Америки представили свои названия и эмблемы.

В первом сезоне лиги команды выступали в форме без логотипов, вместо них на свитерах были написаны названия городов.

Женский «Бостон» получил название «Флит» («Флот»), «Монреаль» – «Виктуар» («Победа»), «Миннесота» – «Фрост» («Мороз»), «Оттава» – «Чардж» («Атака»), «Нью-Йорк» – «Сиренс» («Сирены»), «Торонто» – «Скептрес» («Скипетры»).

Изображения: сайт PWHL.