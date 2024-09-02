«Металлург» высадил деревья в магнитогорском парке «Притяжение»: «Чемпионская аллея – это 35 ив «Булата». Через несколько лет деревья распустят кроны и срастутся в единую стену»

«Металлург» поучаствовал в озеленении Магнитогорска

«Магнитогорский рабочий» сообщает , что 30 августа игроки и тренеры выигравшего Кубок Гагарина клуба высадили в парке «Притяжение» саженцы, создав Хоккейную аллею.

«Чемпионская аллея – это 35 деревьев ивы ломкой «Булата», размером 3,5-4 метра. Через несколько лет деревья распустят кроны и срастутся в единую стену», – отметили в пресс-службе клуба.