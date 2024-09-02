Глава Башкирии Хабиров посетил Ледовый дворец в Октябрьском: «Именно для этого и строим спортивные объекты – чтобы у всех детишек была возможность заниматься спортом»

Глава Башкортостана рассказал, ради чего строятся спортивные объекты

Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Октябрьский побывал в Ледовом дворце и ознакомился с деятельностью спортивной школы. Также он понаблюдал за тренировками юных хоккеистов, пообщался с тренерами и спортсменами.

«Очень здорово, что здесь занимается много мальчишек и девчонок, мы именно для этого и строим наши спортивные объекты – чтобы у всех детишек была возможность заниматься спортом», – сказал Хабиров.

Фото: bashinform.ru