Глава Башкирии об игре в хоккей c ветераном СВО: «Несмотря на ампутацию руки, он полон жизни, надежно защищает ворота. Пример того, что надо не унывать, идти вперед»

Теги фото любительский хоккей Политика Радий Хабиров Хоккей

Глава Башкирии рассказал, что играет в хоккей с ветераном СВО.

«Артур Галеев – ветеран СВО. Совсем молодой, ему всего 22 года. В ходе боев потерял правую руку. Кавалер орденов Мужества и генерала Шаймуратова.

При этом он остается замечательным, очень светлым, настоящим парнем. И самое главное, несмотря на ранение, ампутацию руки, он полон жизни. Играет в нашей команде в хоккей, стоит на воротах. И надо сказать, надежно их защищает.

Артур – пример тем, кто оказался в тяжелой ситуации, тем нашим дорогим парням, которые получили ранение, в том числе ампутацию. Пример того, что надо перебарывать себя, не унывать, идти вперед, несмотря ни на что. И что надо жить.

А мы всей республикой должны создавать условия для их поддержки, окутывать их заботой и вниманием. Они это заслужили!» – написал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

 

Фото: t.me/radiyhabirov

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