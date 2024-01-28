Глава Башкирии об игре в хоккей c ветераном СВО: «Несмотря на ампутацию руки, он полон жизни, надежно защищает ворота. Пример того, что надо не унывать, идти вперед»

Глава Башкирии рассказал, что играет в хоккей с ветераном СВО.

«Артур Галеев – ветеран СВО. Совсем молодой, ему всего 22 года. В ходе боев потерял правую руку. Кавалер орденов Мужества и генерала Шаймуратова.

При этом он остается замечательным, очень светлым, настоящим парнем. И самое главное, несмотря на ранение, ампутацию руки, он полон жизни. Играет в нашей команде в хоккей, стоит на воротах. И надо сказать, надежно их защищает.

Артур – пример тем, кто оказался в тяжелой ситуации, тем нашим дорогим парням, которые получили ранение, в том числе ампутацию. Пример того, что надо перебарывать себя, не унывать, идти вперед, несмотря ни на что. И что надо жить.

А мы всей республикой должны создавать условия для их поддержки, окутывать их заботой и вниманием. Они это заслужили!» – написал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/radiyhabirov