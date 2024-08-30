Контрольный матч. «Локомотив» играет с «Северсталью»
«Локомотив» и «Северсталь» проводят контрольный матч
Команды встречаются в Ярославле.
Контрольный матч
«Локомотив» – «Северсталь» – 1:1 (1:1, второй период)
0:1 – 10 Коростелев (Фомин, Иванцов), ГБ
1:1 – 20 Березкин (Сергеев, Шалунов), ГБ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports
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