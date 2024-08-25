Кузнецов не пожал руку Яшкину перед матчем «Ак Барс» – СКА в турнире имени Пучкова
Евгений Кузнецов не пожал руку Дмитрию Яшкину перед игрой СКА с «Ак Барсом».
СКА играет с казанским клубом (1:2, второй период) в рамках турнира имени Николая Пучкова.
Перед началом матча капитан петербургского клуба Евгений Кузнецов пожал руки всем судьям.
В этот же момент возле арбитров находился капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, но Кузнецов не стал пожимать руку игроку казанцев.
Он лидером по духу никогда не был
может оттуда хвосты ?
Или такой высокомерный Кузя.
Но это всё равно не есть хорошо, по хоккейным порядком..........