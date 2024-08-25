Кузнецов не пожал руку Яшкину перед матчем «Ак Барс» – СКА в турнире имени Пучкова

Евгений Кузнецов не пожал руку Дмитрию Яшкину перед игрой СКА с «Ак Барсом».

играет с казанским клубом (1:2, второй период) в рамках турнира имени Николая Пучкова.

Перед началом матча капитан петербургского клуба пожал руки всем судьям.

В этот же момент возле арбитров находился капитан « » , но Кузнецов не стал пожимать руку игроку казанцев.