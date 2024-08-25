Кузнецов не пожал руку Яшкину перед матчем «Ак Барс» – СКА в турнире имени Пучкова

Теги Ак Барс СКА КХЛ Евгений Кузнецов Турнир имени Пучкова Дмитрий Яшкин товарищеские матчи Хоккей

Евгений Кузнецов не пожал руку Дмитрию Яшкину перед игрой СКА с «Ак Барсом».

СКА играет с казанским клубом (1:2, второй период) в рамках турнира имени Николая Пучкова.

Перед началом матча капитан петербургского клуба Евгений Кузнецов пожал руки всем судьям.

В этот же момент возле арбитров находился капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, но Кузнецов не стал пожимать руку игроку казанцев.

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41 комментарий
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Ну какой из Кузнецова капитан?
Он лидером по духу никогда не был
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+63
Яшкин тоже в Вашике играл
может оттуда хвосты ?
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11 марта 2020 . Евгений Кузнецов: «В России, если руку не пожал, тебе скажут: «Ты что, ее обоссал?»
+46
-3
+43
Черт
+43
-10
+33
С Кузей еще ска помучается
+34
-3
+31
Капитан не по-мужски повел себя
+24
-3
+21
Ответ Alexander Firsov
наверное много знает
скорее наоборот, т.к. никогда капитаном на серьёзном уровне не был - откуда ему про рукопожатия знать?😆
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Зазвездился уже?
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а почему?
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Да возможно потерялся просто. Он же нигде капитаном не был.
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Прочитал название новости, думал Яшкин руку Кузе протянул, а звезда с гордым видом его проигнорила. А по видео быстро судьям руки пожал и укатил, Яшкин только подъехал и даже непонятно Кузя видел его или нет.
+16
-5
+11
Ответ al
а почему?
наверное много знает
+9
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+7
а может быть просто невнимательность, незнание....
+8
-1
+7
Чего то в этом действии не то.🤔........
Или такой высокомерный Кузя.
Но это всё равно не есть хорошо, по хоккейным порядком..........
+9
-3
+6
В нхл капитаны тоже подъезжают руки только судьям пожать. Они уже встретились 100 раз и пообнимались наверное перед матчем.
+8
-3
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Так они в Вашингтоне играли,видимо оттуда причины
+6
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Неопытный капитан
+5
-1
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это только начало
+4
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Очередной повод качать посты про Кузнецова и Ротенберга.
+4
-2
+2
Не смог Яшкина на дорогу подсадить в вашике-вот обида и осталась
+3
-1
+2
Роман Ротенберг: «Без понятий, почему Яшкин не пожал руку нашему великому капитану СКА Евгению Кузнецову»
+3
-1
+2
Ответ Неспециалист
11 марта 2020 . Евгений Кузнецов: «В России, если руку не пожал, тебе скажут: «Ты что, ее обоссал?»
Он вообще златоуст
+2
-1
+1
Ответ sd4fmwrvz8
Черт
Спасибо,что ты наконец представился🤝
+2
-1
+1
Ответ цэсемьэр
скорее наоборот, т.к. никогда капитаном на серьёзном уровне не был - откуда ему про рукопожатия знать?😆
да они пересекались в Вашингтоне.
+2
-1
+1
Капитан под стать «системе»
+2
-1
+1
Ковид не спит!
0
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Куда там, жать руки каким-то КХЛовцам. Не барское это дело.
+6
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состав Ак барса
+1
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Зазвездился... Не рано ли...
+5
-5
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Ответ David Rigert
Куда там, жать руки каким-то КХЛовцам. Не барское это дело.
кхлОвцам
+1
-1
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