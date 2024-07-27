Зайцев о маленькой зарплате в СКА: «Нормальная! В НХЛ почти столько же получал. Ведь получаешь меньше половины от суммы, указанной в контракте»

Теги СКА Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Зайцев считает нормальной свою зарплату в СКА.

Защитник подписал соглашение с петербургским клубом на четыре года.

В СКА Зайцев перешел из «Чикаго», в котором его средняя зарплата составляла 4,25 миллиона долларов в год.

– СКА – специфический клуб. Там очень много игроков. Задача только одна – первое место. В то же время у клуба много недоброжелателей. Все радуются их поражениям.

– Я этого не знал. Моя задача – играть, работать каждую игру.

– Как ты относишься к статьям, что ты в СКА будешь получать деньги в конверте, помимо официальной зарплаты?

– Я это не читаю. Только журналисты меня об этом все время спрашивают. Конечно, это неправда.

– Не слишком ли маленькой у тебя будет зарплата (50 миллионов рублей в год, как пишет «СЭ» – Sports) после контракта в НХЛ?

– Нормальная! Я же почти столько же в НХЛ получал.

Ты ведь получаешь меньше половины от той суммы, которая указана в контракте, – сказал Никита Зайцев.

30 комментариев
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4,85 был контакт с Торонто, ну пусть на руки получал 2 млн, а это почти 200 млн. Почти тоже самое
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в НХЛ не получают, в НХЛ зарабатывают. как только захотел получать, получаешь пинка! спросите у Кузнецова! 😂
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Ну смешно же , позор какой то !
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Ответ Tosha NeoN
4,85 был контакт с Торонто, ну пусть на руки получал 2 млн, а это почти 200 млн. Почти тоже самое
Конечно, почти тоже. Вы не учитываете подарки от самого лучшего тренера современности. А он учитывает.
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Клоун даже тут проболтался. 200 и 50 у него почти одинаково 😂
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Ответ Мистер Блин
в НХЛ не получают, в НХЛ зарабатывают. как только захотел получать, получаешь пинка! спросите у Кузнецова! 😂
В НХЛ многие получают. Бывает давно закончил, а нескоьько клубов тебе ещё платят деньги.
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Странно, когда обсуждают контракты в НХЛ, всегда вычитают налоги и сравнивают с полной суммой контракта КХЛ, а ведь и неё тоже надо выкидывать часть.
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он до сих пор считать не научился)))
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Дурачка из себя строит
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В СКА и Зените кэш чемоданами таскают и игрокам раздают после удачных игр. Об этом пишут бывшие игроки,до которых не дотянуться.
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Ответ ндрей оробьев
Комментарий скрыт
Вместе с эскроу - минус пол зп. На руки: 2,25 млн $, получается 192 ляма рублей. Здесь - зп 50 (с которой, кстати, тоже надо налоги заплатить). Не думаете же вы, что бонусы будут как 3 зп?)
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Позор.
Считает что все глупцы и не знают истину (
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Ну конечно белая зарплата, чёрные конверты.
Может так и получается, у Романа Борисовича
зарабатывать::::::
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Никита Зайцев ну а большего мне и не надо.
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Не знал, что СКА самый ненавидимый клуб лиги? Ну ну)))
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Уже в открытую кладут болт на "потолок". И никто ведь не накажет
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Грустно от системы «системного тренера». И конкретно сам Зайцев выглядит весьма неприглядно.
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Ответ Garikus89
Ссылки можно? С радостью почитаю
Матео Кежман которого из Челси отправили в Зенит в своем интервью сказал,что серые будни в Питере ему скрашивали премиальные в размере 50 тысяч гринбаксов за победу в рядовом матче и пятикратные за победу над Спартаком. Вообще этой информации полно. Вообще ничего удивительного.
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надеюсь, со временем всех этих людей привлекут к ответственности, в том числе хоккеистов
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У Питера фетиш на полтос? Сутормин (за того вообще в тысячах считали), теперь этот. Где они только конверты таких размеров находят.
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Ответ Матрос Кот
В СКА и Зените кэш чемоданами таскают и игрокам раздают после удачных игр. Об этом пишут бывшие игроки,до которых не дотянуться.
Ссылки можно? С радостью почитаю
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СКА специфический клуб где можно срубить бабла не напрягаясь
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Прям чистосердечное признание)
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Скоро узнает "справедливое налогообложение".
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Ответ Tosha NeoN
4,85 был контакт с Торонто, ну пусть на руки получал 2 млн, а это почти 200 млн. Почти тоже самое
Ну да, 50 млн. на счёт, 100 в конверте. Почти тоже самое )
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Эх Никита, совсем арифметику не знаешь.
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Ответ Tosha NeoN
4,85 был контакт с Торонто, ну пусть на руки получал 2 млн, а это почти 200 млн. Почти тоже самое
что вы хотите с него- хоккеист же, ну))
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