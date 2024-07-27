Зайцев о маленькой зарплате в СКА: «Нормальная! В НХЛ почти столько же получал. Ведь получаешь меньше половины от суммы, указанной в контракте»

Никита Зайцев считает нормальной свою зарплату в СКА.

Защитник подписал соглашение с петербургским клубом на четыре года.

В СКА Зайцев перешел из « », в котором его средняя зарплата составляла 4,25 миллиона долларов в год.

– СКА – специфический клуб. Там очень много игроков. Задача только одна – первое место. В то же время у клуба много недоброжелателей. Все радуются их поражениям.

– Я этого не знал. Моя задача – играть, работать каждую игру.

– Как ты относишься к статьям, что ты в СКА будешь получать деньги в конверте, помимо официальной зарплаты?

– Я это не читаю. Только журналисты меня об этом все время спрашивают. Конечно, это неправда.

– Не слишком ли маленькой у тебя будет зарплата (50 миллионов рублей в год, как пишет «СЭ» – Sports) после контракта в ?

– Нормальная! Я же почти столько же в НХЛ получал.

Ты ведь получаешь меньше половины от той суммы, которая указана в контракте, – сказал .