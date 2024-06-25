Кирилл Сафронов про «Конн Смайт»: «Макдэвид не был заметен, но это Северная Америка. Коннор становится легендарным хоккеистом – ему и вручили»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Кирилл Сафронов Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Коннор Макдэвид Хоккей

Кирилл Сафронов высказался о призе самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». Сергей Бобровский занял четвертое место в голосовании журналистов.

– Естественно, все бы мы хотели, чтобы приз достался Бобровскому. Вратарь – это полкоманды.

В самый критический момент Бобровский сыграл на уровне и благодаря ему «Флорида» выиграла у Макдэвида.

Коннор не был заметен, но это Северная Америка. Макдэвид уже становится легендарным хоккеистом, поэтому ему и вручили.

– 9 лет подряд команда с россиянами в составе побеждает в Кубке Стэнли. Как думаете, о чем это говорит?

– Это говорит о том, что россияне являются очень сильными хоккеистами.

Я очень рад за Сергея Бобровского и Володю Тарасенко. С Тарасенко я играл в «Сибири». Радовался, когда он с «Сент-Луисом» выиграл, а сейчас с «Флоридой».

Дмитрий Куликов – наш отличный защитник. Очень радует, что наши ребята выигрывают и прославляют нашу страну за рубежом, – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.

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8 комментариев
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Создаётся ощущение, что все комментаторы, не согласные с присвоением коня Макдэвиду, просто не смотрели игры. Не набирая очков, Коннор создает кучу пространства для своих партнеров, что было видно невооружённым взглядом даже в седьмой игре
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Точно. Дадим киперу со статой скинера. Больные люди. А если бы мак был русским, а вместо бобра прайс. Во тут бы устроили. Боб даже не в 2 ке был номинантов(успокойтесь уже, лечитесь
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Кто это - Кирилл Сафронов?! Зачем Это здесь?
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Он что бухой что ли? Даже в этом последнем матче Коннор был заметен, не говоря про те игры где он по 3-4 очка набирал.
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ну и фиг с ним! скажи, Серёга?!
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40+ очков = не был заметен.
ок.
бывает.
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Ответ Stan91_AVS
Это кто??? Зам. Ротена чтоли
он даже на зама не тчнет - так подоизывыет....
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