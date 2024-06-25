Кирилл Сафронов про «Конн Смайт»: «Макдэвид не был заметен, но это Северная Америка. Коннор становится легендарным хоккеистом – ему и вручили»

Кирилл Сафронов высказался о призе самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан « » . Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». занял четвертое место в голосовании журналистов.

– Естественно, все бы мы хотели, чтобы приз достался Бобровскому. Вратарь – это полкоманды.

В самый критический момент Бобровский сыграл на уровне и благодаря ему «Флорида» выиграла у Макдэвида.

Коннор не был заметен, но это Северная Америка. Макдэвид уже становится легендарным хоккеистом, поэтому ему и вручили.

– 9 лет подряд команда с россиянами в составе побеждает в Кубке Стэнли. Как думаете, о чем это говорит?

– Это говорит о том, что россияне являются очень сильными хоккеистами.

Я очень рад за Сергея Бобровского и Володю Тарасенко. С Тарасенко я играл в «Сибири». Радовался, когда он с «Сент-Луисом» выиграл, а сейчас с «Флоридой».

Дмитрий Куликов – наш отличный защитник. Очень радует, что наши ребята выигрывают и прославляют нашу страну за рубежом, – сказал бывший хоккеист СКА Кирилл Сафронов.