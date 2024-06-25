Павел Буре: «Бобровский взял бы «Конн Смайт», если бы не Макдэвид. Но когда играешь против Коннора, тем более в Северной Америке, его трудно опередить»

Павел Буре прокомментировал победу «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли.

– Вы сами были легендой «Флориды». С какими эмоциями восприняли то, что команда завоевала свой первый в истории?

– Я хотел бы поздравить «Пантерс» с успехом. Это в самом деле историческая победа. Команда очень много лет шла к этому, выступала в двух финалах Кубка Стэнли, и вот третий получился удачным.

Я сам там играл и знаю, как любят хоккей во Флориде. Эволюция клуба впечатляющая! Поначалу там никто не ходил на хоккей.

А теперь полные трибуны, самые дешевые билеты от тысячи долларов. Аншлаги постоянно, и финал получился с потрясающей интригой. Так что теперь в городе хоккейный бум.

Ребята нашли в себе силы при поддержке болельщиков взять седьмой матч. И они сотворили историю! Мои поздравления руководству, менеджменту, игрокам и самое главное, болельщикам «Флориды».

– Не думали, что «Флорида» может упустить этот финал?

– Может, при счете 3-0 в серии и была упущена инициатива. Но все‑таки они играли против лучшего хоккеиста мира , не будем это забывать.

И он выступал на высшем уровне, набрал 42 очка, завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок.

С другой стороны, « » – очень ровная команда, показавшая класс на протяжении двух последних лет. Ребята заслуженно победили, и они могли взять любой из оставшихся четырех матчей.

Да, не сразу получилось, был даже разгром со счетом 1:8. Но в седьмом матче шансы были 50/50.

– Что вы скажете о русских хоккеистах?

– Поздравляю их с большой победой. Молодцы! Ну, а весь сезон провел очень сильно, не просто так его опять на «Везина Трофи» номинировали.

Если бы не Макдэвид, он бы и «Конн Смайт Трофи» взял. Это 100 процентов.

Но когда играешь против Макдэвида, тем более в Северной Америке, его трудно опередить, – сказал бывший нападающий «Флориды» .