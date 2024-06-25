Павел Буре: «Бобровский взял бы «Конн Смайт», если бы не Макдэвид. Но когда играешь против Коннора, тем более в Северной Америке, его трудно опередить»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Павел Буре Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Павел Буре прокомментировал победу «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли.

– Вы сами были легендой «Флориды». С какими эмоциями восприняли то, что команда завоевала свой первый Кубок Стэнли в истории?

– Я хотел бы поздравить «Пантерс» с успехом. Это в самом деле историческая победа. Команда очень много лет шла к этому, выступала в двух финалах Кубка Стэнли, и вот третий получился удачным.

Я сам там играл и знаю, как любят хоккей во Флориде. Эволюция клуба впечатляющая! Поначалу там никто не ходил на хоккей.

А теперь полные трибуны, самые дешевые билеты от тысячи долларов. Аншлаги постоянно, и финал получился с потрясающей интригой. Так что теперь в городе хоккейный бум.

Ребята нашли в себе силы при поддержке болельщиков взять седьмой матч. И они сотворили историю! Мои поздравления руководству, менеджменту, игрокам и самое главное, болельщикам «Флориды».

– Не думали, что «Флорида» может упустить этот финал?

– Может, при счете 3-0 в серии и была упущена инициатива. Но все‑таки они играли против лучшего хоккеиста мира Коннора Макдэвида, не будем это забывать.

И он выступал на высшем уровне, набрал 42 очка, завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок.

С другой стороны, «Флорида» – очень ровная команда, показавшая класс на протяжении двух последних лет. Ребята заслуженно победили, и они могли взять любой из оставшихся четырех матчей.

Да, не сразу получилось, был даже разгром со счетом 1:8. Но в седьмом матче шансы были 50/50.

– Что вы скажете о русских хоккеистах?

– Поздравляю их с большой победой. Молодцы! Ну, а Бобровский весь сезон провел очень сильно, не просто так его опять на «Везина Трофи» номинировали.

Если бы не Макдэвид, он бы и «Конн Смайт Трофи» взял. Это 100 процентов.

Но когда играешь против Макдэвида, тем более в Северной Америке, его трудно опередить, – сказал бывший нападающий «Флориды» Павел Буре.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Его можно только остановить
Что впрочем и выполнил Боб
+3
0
+3
Если бы счет в серии ни стал 3:3,мне кажется без вопросов бы взял Сергей этот трофей
+1
0
+1
Ответ бессоветный
Причём здесь мак Дэвид? Все дело в 1:8 - так победитель КС ещё не позорился😆
Опозорился тот кто КС не взял , а Боб на коне !
+1
0
+1
"Nikola Smile Trophy"
0
0
0
"Ребята заслуженно победили, и они могли взять любой из оставшихся четырех матчей." - смешно,видимо Павел не смотрел всю серию.
0
0
0
Ответ бессоветный
Причём здесь мак Дэвид? Все дело в 1:8 - так победитель КС ещё не позорился😆
Да хоть 0-12, хоть 0-20. Ключевой счёт - *16*-8, и только он имеет значение.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий