40-летний Джиордано хочет отыграть еще несколько сезонов в НХЛ. Защитник выйдет на рынок 1 июля

Теги возможные переходы Торонто Марк Джиордано НХЛ Рич Уинтер Хоккей

40-летний Марк Джиордано хочет отыграть еще несколько сезонов в НХЛ.

Об этом сообщил агент игрока Рич Уинтер. 

Канадский защитник, которому в октябре исполнится 41 год, выйдет на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля. 

В сезоне-2023/24 он выступал за «Торонто» – 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 9 (3+6) очков при полезности «+10» и среднем времени на льду 16:36. В плей-офф Джиордано находился в запасе. 

Всего в лиге обладатель «Норрис Трофи»-2019 провел 1148 матчей за «Калгари», «Сиэтл» и «Лифс», набрав 577 (158+419) очков. В Кубке Стэнли – 41 матч и 11 (1+10) баллов. 

9 комментариев
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В молодую команду в стадии перестройки, вроде Чикаго, Сан-Хосе, Анахайма и т.д., точно пригодиться на сезон. Контракт дадут маленький, но односторонний. На дедлайне продадут в контендер. Дерзай матерый!
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Полезность говорящая в принципе.
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Думаю легко найдёт команду.
Юте например не помешает,наверное.
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Мафиозо пора на пенсию, внуков няньчить.
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В Ска давай,по возрасту самое то для них.
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Ипотека сама себя не выплатит...
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Джиордано был топ когда пришел в Торонто. Последние 2 сезона не тянет вообще - его просто не хватает физически. В последнем ПО не играл. Пусть переходить на тренерскую работу - тренеровать защитников - самое его
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