40-летний Джиордано хочет отыграть еще несколько сезонов в НХЛ. Защитник выйдет на рынок 1 июля
40-летний Марк Джиордано хочет отыграть еще несколько сезонов в НХЛ.
Об этом сообщил агент игрока Рич Уинтер.
Канадский защитник, которому в октябре исполнится 41 год, выйдет на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля.
В сезоне-2023/24 он выступал за «Торонто» – 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 9 (3+6) очков при полезности «+10» и среднем времени на льду 16:36. В плей-офф Джиордано находился в запасе.
Всего в лиге обладатель «Норрис Трофи»-2019 провел 1148 матчей за «Калгари», «Сиэтл» и «Лифс», набрав 577 (158+419) очков. В Кубке Стэнли – 41 матч и 11 (1+10) баллов.
Юте например не помешает,наверное.