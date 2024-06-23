40-летний Джиордано хочет отыграть еще несколько сезонов в НХЛ. Защитник выйдет на рынок 1 июля

40-летний Марк Джиордано хочет отыграть еще несколько сезонов в НХЛ.

Об этом сообщил агент игрока Рич Уинтер.

Канадский защитник, которому в октябре исполнится 41 год, выйдет на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля.

В сезоне-2023/24 он выступал за « » – 46 матчей в регулярном чемпионате и 9 (3+6) очков при полезности «+10» и среднем времени на льду 16:36. В плей-офф находился в запасе.

Всего в лиге обладатель «Норрис Трофи»-2019 провел 1148 матчей за «Калгари», «Сиэтл» и «Лифс», набрав 577 (158+419) очков. В Кубке Стэнли – 41 матч и 11 (1+10) баллов.