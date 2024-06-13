Директор МОК: «Продолжаем дискуссии по деталям участия представителей НХЛ в Олимпиаде-2026. Наблюдаем очень хороший прогресс»

Теги НХЛ МОК олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Р-Спорт Хоккей

Спортивный директор МОК рассказал о переговорах об участии игроков НХЛ в ОИ-2026.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду. Игроки лиги принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах НХЛ отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

«Мы продолжаем плодотворные дискуссии по деталям участия представителей Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх в Милане.

Наблюдаем очень хороший прогресс», – сказал спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

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1 комментарий
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НХЛ вернется на Олимпиаду только при условии, что будет участвовать сборная России.. Иначе НХЛ продолжит и дальше игнорить любые турниры.. Так и будет.
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